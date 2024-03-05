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Для российских террористов уже нет безопасности в Черном море и не будет в небе, - Зеленский

Вторник 05 марта 2024 19:36
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Для российских террористов уже нет безопасности в Черном море и не будет в небе, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Для российских террористов уже нет безопасных гаваней в Черном море и не будет безопасного пространства в небе.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Я хочу сегодня поблагодарить всех наших воинов, всех подразделений, которые восстанавливают безопасность и контроль и в украинском небе, и в нашем Черном море. Украина доказала, на что мы способны, на что способна наша сила", - сказал Зеленский.

Он отметил, что об этом говорит и количество сбитых российских военных самолетов, и возможности украинских воинов по отношению к российскому флоту.

"Нет уже для российских террористов безопасных гаваней в Черном море и не будет. И не будет для них безопасного пространства в небе - при достаточной нашей украинской прочности. Это касается как поставок от партнеров, так и нашего внутреннего производства", - подчеркнул президент.

Атака на корабль РФ "Сергей Котов"

В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов. В результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждение корма, правого и левого бортов. Атака происходила недалеко от Керченского пролива.

Ранее ГУР опубликовал перехват разговора оккупантов после атаки "Сергия Котова", в котором один из россиян, докладывая начальству, не скрывает, что на корабле "и вертолет был, был сам корабль с вооружением".

Как рассказали РБК-Украина источники в спецслужбах, на борту уничтоженного российского корабля "Сергей Котов" был вертолет, вероятно, Ка-27.

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