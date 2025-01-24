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В російських "Шахедах" тисячі іноземних компонентів. Поставки треба перекрити, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

В російських "Шахедах", які атакують Україну, є тисячі іноземних компонентів. Їх постачання треба перекрити.

Так президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл РФ по Україні, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Хоча ці "Шахеди" фактично російські, їх там все одно не змогли б зробити без іноземного постачання. Кожен такий "Шахед", як і кожна російська ракета, робиться на основі іноземних компонентів - критичних компонентів, без яких узагалі був би неможливим російський терор. Тридцять один "Шахед" за минулу ніч - це приблизно 2635 компонентів з інших країн: мікросхеми, перемикачі, трансивери", - розповів він.

За словами президента, все постачання будь-яких компонентів для терору в Росію має бути перекрито, щоб був зупинений цей терор.

"І це стосується не тільки захисту життя в Україні. Зараз російські "Шахеди" б’ють по будинках наших людей, по нашій інфраструктурі, але в будь-який момент росіяни можуть перенести терор у будь-яку іншу країну - куди їм накажуть. І зараз різні країни вже бачать на своїй території інциденти з дронами також усі у світі вже побачили, наскільки війна змінюється через дрони", - констатував Зеленський.

Він додав, що потрібно свідомо й принципово позбавляти такі режими, як російський, таких терористичних можливостей.

"І абсолютно всі, хто допомагає Росії будувати терористичний потенціал, обходити санкції, будувати виробництва зброї, - усі вони повинні відповідати", - констатував він.

Обстріл РФ по Україні

Близько 1:00 п'ятниці, 24 січня, Росія почала масовано атакувати Україну дронами. В Київській області працювала ППО, а в Києві лунали вибухи.

Зокрема, у Київській області через нічну атаку пожежа та руйнування сталися у Фастівському районі та в місті Бровари. Вогонь, зокрема, спалахнув і у 10-поверхівці у місті Глеваха.

Відомо, що у Київській області внаслідок атаки загинули троє людей. Загалом росіяни випустили по Україні 58 дронів. Протиповітряна оборона працювала у семи областях України.

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