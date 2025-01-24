В российских "Шахедах" тысячи иностранных компонентов. Поставки надо перекрыть, - Зеленский

"Хотя эти "Шахеды" фактически российские, их там все равно не смогли бы сделать без иностранной поставки. Каждый такой "Шахед", как и каждая российская ракета, делается на основе иностранных компонентов - критических компонентов, без которых вообще был бы невозможен российский террор. Тридцать один "Шахед" за минувшую ночь - это примерно 2635 компонентов из других стран: микросхемы, переключатели, трансиверы", - рассказал он.

По словам президента, все поставки любых компонентов для террора в Россию должны быть перекрыты, чтобы был остановлен этот террор.

"И это касается не только защиты жизни в Украине. Сейчас российские "Шахеды" бьют по домам наших людей, по нашей инфраструктуре, но в любой момент россияне могут перенести террор в любую другую страну - куда им прикажут. И сейчас разные страны уже видят на своей территории инциденты с дронами также все в мире уже увидели, насколько война меняется из-за дронов", - констатировал Зеленский.

Он добавил, что нужно сознательно и принципиально лишать такие режимы, как российский, таких террористических возможностей.

"И абсолютно все, кто помогает России строить террористический потенциал, обходить санкции, строить производства оружия, - все они должны отвечать", - констатировал он.