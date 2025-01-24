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Росія масштабно атакує Україну дронами-камікадзе: де загроза ударів

П'ятниця 24 січня 2025 01:07
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Росія масштабно атакує Україну дронами-камікадзе: де загроза ударів Фото: російські військові знову атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і моніторингові групи.

Ударні безпілотники залітали в повітряний простір України впродовж дня.

Ввечері їх суттєво побільшало. Об'єкти залітають з північно-східного та південного напрямків.

Після 23:00 військові повідомили про рух БпЛА з Сумської в напрямку Полтавської області.

О 0:01 повідомлялося про входження нових груп дронів з Росії до Сумської області.

Згодом повідомлялося про наближення безпілотників до Лубнів і Миргорода.

О 0:06 військові повідомили про наближення БпЛА до міста Мена у Чернігівській області.

О 0:16 повідомлялося про рух декількох груп "Шахедів" із Полтавської області курсом на Золотоніський район Черкаської області.

О 0:22 дрони прямували через північ Черкаської області в напрямку Київської області. В області було оголошено повітряну тривогу, яку скасували о 0:46.

О 0:40 Повітряні сили повідомили про нові групи ударних БпЛА з південного напрямку. Цілі входять через Херсонську в напрямку Миколаївської області.

Станом на 01:16 мапа повітряних тривог України виглядала так:

Росія масштабно атакує Україну дронами-камікадзе: де загроза ударів

Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)

Атаки ударними дронами по Україні

Російський агресор продовжує атакувати регіони і населені пункти України дронами-камікадзе типу "Шахед".

Так, у ніч на 23 січня російські терористи атакували Україну понад 92 уданими безпілотниками.

Зокрема, БпЛА знищили енергетичний об'єкт у Запоріжжі. Внаслідок атаки без електроенергії залишилися 20 тисяч абонентів.

Також ворожі безпілотники атакували дронами Харків та Харківську область.

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