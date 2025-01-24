Росія масштабно атакує Україну дронами-камікадзе: де загроза ударів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і моніторингові групи.

Ударні безпілотники залітали в повітряний простір України впродовж дня.

Ввечері їх суттєво побільшало. Об'єкти залітають з північно-східного та південного напрямків.

Після 23:00 військові повідомили про рух БпЛА з Сумської в напрямку Полтавської області.

О 0:01 повідомлялося про входження нових груп дронів з Росії до Сумської області.

Згодом повідомлялося про наближення безпілотників до Лубнів і Миргорода.

О 0:06 військові повідомили про наближення БпЛА до міста Мена у Чернігівській області.

О 0:16 повідомлялося про рух декількох груп "Шахедів" із Полтавської області курсом на Золотоніський район Черкаської області.

О 0:22 дрони прямували через північ Черкаської області в напрямку Київської області. В області було оголошено повітряну тривогу, яку скасували о 0:46.

О 0:40 Повітряні сили повідомили про нові групи ударних БпЛА з південного напрямку. Цілі входять через Херсонську в напрямку Миколаївської області.

Станом на 01:16 мапа повітряних тривог України виглядала так:

Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)