У Києві було чути вибухи на тлі атаки "Шахедів"

У районі міста Київ у ніч проти 24 січня було чути вибухи. У бік столиці рухалися ворожі ударні безпілотники.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та Повітряні сили ЗСУ на Telegram -каналі.

Вибухи в районі столиці було чути близько 02:10

Перед тим у Києві оголосили повітряну тривогу.

Місцевих мешканців просили терміново прослідувати в укриття цивільного захисту, та залишатися там до відбою тривоги.

Військові інформували про фіксацію руху групи "Шахедів" з Чернігівської області у бік столиці та міста Бровари.

Нічна атака "Шахедів"

Як повідомлялося раніше, ввечері 23 січня у Повітряних силах розповіли про запуск російськими окупантами дронів-камікадзе у бік України для чергового повітряного удару. У низці областей була оголошена тривога.

Вже після опівночі військові розповіли, що з північного напрямку фіксувався рух кількох груп ударних безпілотників противника. Вони рухалися у південний бік.

Ворожі "Шахеди" спостерігаються також у декількох центральних регіонах, зокрема в Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській областях.