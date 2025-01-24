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У Києві було чути вибухи на тлі атаки "Шахедів"

Київ, П'ятниця 24 січня 2025 02:17
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У Києві було чути вибухи на тлі атаки "Шахедів" Фото: у Києві було чути вибух під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У районі міста Київ у ніч проти 24 січня було чути вибухи. У бік столиці рухалися ворожі ударні безпілотники.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та Повітряні сили ЗСУ на Telegram-каналі.

Вибухи в районі столиці було чути близько 02:10

Перед тим у Києві оголосили повітряну тривогу.

Місцевих мешканців просили терміново прослідувати в укриття цивільного захисту, та залишатися там до відбою тривоги.

Військові інформували про фіксацію руху групи "Шахедів" з Чернігівської області у бік столиці та міста Бровари.

У Києві було чути вибухи на тлі атаки &quot;Шахедів&quot;

Нічна атака "Шахедів"

Як повідомлялося раніше, ввечері 23 січня у Повітряних силах розповіли про запуск російськими окупантами дронів-камікадзе у бік України для чергового повітряного удару. У низці областей була оголошена тривога.

Вже після опівночі військові розповіли, що з північного напрямку фіксувався рух кількох груп ударних безпілотників противника. Вони рухалися у південний бік.

Ворожі "Шахеди" спостерігаються також у декількох центральних регіонах, зокрема в Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській областях.

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Київ Вибухи Атака дронів
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