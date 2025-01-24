Україну атакували майже 60 дронів. ППО працювала у семи областях

Росія в ніч на 24 січня випустила по Україні 58 дронів. Протиповітряна оборона працювала у семи областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Ще 27 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Сили протиповітряної оборони знищили 25 дронів. ППО працювала у Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Львівській областях.

Росіяни здійснили пуски дронів по Україні з чотирьох напрямків у Росії: Орел, Курськ, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ.

Наслідки атаки РФ

Як повідомили Повітряні сили, внаслідок ворожого удару у Київській та Чернігівській областях постраждали люди, є загиблі. Уражено багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі.

Як раніше стало відомо, у Київській області уламки ворожих дронів впали у двох районах. Були пошкоджені будинки, зокрема, у місті Глеваха спалахнула багатоповерхівка.

Відомо, що у Київській області внаслідок атаки загинули троє осіб.

Крім того, одному зі сіл Львівського району внаслідок падіння уламків "Шахеда" пошкоджений житловий будинок: вибиті вікна, двері, поруч утворилася вирва діаметром 4 метри. Попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих.

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