Російські ЗМІ повідомили про вибухи у центрі Бєлгорода і в Шебекіно

Шість вибухів пролунали у центрі російського Бєлгорода після сигналу про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Губернатор області стверджує, що гучні звуки у Бєлгороді та районі "пов'язані з роботою російських військових". Також повідомляється про вибухи у Шебекіному Бєлгородської області. За словами губернатора, місто нібито обстріляли ЗСУ з ракетних систем залпового вогню. У результаті нібито постраждали двоє місцевих. Руйнування 9-поверхового будинку в Бєлгороді