Російські ЗМІ повідомили про вибухи у центрі Бєлгорода і в Шебекіно
Шість вибухів пролунали у центрі російського Бєлгорода після сигналу про ракетну небезпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.
Губернатор області стверджує, що гучні звуки у Бєлгороді та районі "пов'язані з роботою російських військових".
Також повідомляється про вибухи у Шебекіному Бєлгородської області. За словами губернатора, місто нібито обстріляли ЗСУ з ракетних систем залпового вогню. У результаті нібито постраждали двоє місцевих.
Руйнування 9-поверхового будинку в Бєлгороді
Останнім часом вибухи у Бєлгороді і районі лунають мало не щодня.
У неділю, 12 травня, у Бєлгороді після вибуху невідомого походження обвалилася частина 9-поверхового житлового будинку. За останніми даними, загинули 15 осіб, 17 вдалося врятувати з-під завалів. OSINT-аналітики припускають, що будинок могли підірвати зсередини. Місцева влада традиційно звинуватила Україну.
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