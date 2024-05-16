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Російські ЗМІ повідомили про вибухи у центрі Бєлгорода і в Шебекіно

Четвер 16 травня 2024 01:05
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Російські ЗМІ повідомили про вибухи у центрі Бєлгорода і в Шебекіно Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Шість вибухів пролунали у центрі російського Бєлгорода після сигналу про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Губернатор області стверджує, що гучні звуки у Бєлгороді та районі "пов'язані з роботою російських військових".

Також повідомляється про вибухи у Шебекіному Бєлгородської області. За словами губернатора, місто нібито обстріляли ЗСУ з ракетних систем залпового вогню. У результаті нібито постраждали двоє місцевих.

Руйнування 9-поверхового будинку в Бєлгороді

Останнім часом вибухи у Бєлгороді і районі лунають мало не щодня.

У неділю, 12 травня, у Бєлгороді після вибуху невідомого походження обвалилася частина 9-поверхового житлового будинку. За останніми даними, загинули 15 осіб, 17 вдалося врятувати з-під завалів. OSINT-аналітики припускають, що будинок могли підірвати зсередини. Місцева влада традиційно звинуватила Україну.

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