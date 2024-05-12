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У мережі пишуть про роботу ППО у Бєлгороді: під містом видно дим (фото)

Бєлгород, Неділя 12 травня 2024 16:55
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У мережі пишуть про роботу ППО у Бєлгороді: під містом видно дим (фото) Ілюстративне фото: у Бєлгороді спрацювала ППО (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

У Бєлгороді сьогодні, 12 травня, вдень спрацювали системи протиповітряної оборони. Під містом видно дим.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як пишуть у мережі, у Бєлгороді пролунали вибухи. Це нібито була робота протиповітряної оборони.

Після цього в районі села Стрілецьке, що знаходиться під Бєлгородом, з'явився дим. Деталі інциденту наразі невідомі.

Обвалення будинку в Бєлгороді

Нагадаємо, сьогодні, 12 травня, у Бєлгороді пролунав потужний вибух. В результаті обвалилася частина багатоповерхівки.

Влада РФ пишуть про те, що є постраждалі. При цьому рятувальники шукають людей під завалами.

Москва, як завжди, заявила, що будинок було зруйновано внаслідок "удару України". При цьому OSINT-аналітики повідомляють про те, що багатоповерхівку могли підірвати зсередини. Про це, зокрема, свідчать відео інциденту, на яких немає "прильоту".

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ППО Війна в Україні Вибухи Бєлгород
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