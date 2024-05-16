Российские СМИ сообщили о взрывах в центре Белгорода и в Шебекино

Шесть взрывов прогремели в центре российского Белгорода после сигнала о ракетной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости .

Также сообщается о взрывах в Шебекино Белгородской области. По словам губернатора, город якобы обстреляли ВСУ из ракетных систем залпового огня. В результате якобы пострадали двое местных.

Губернатор области утверждает, что громкие звуки в Белгороде и районе "связаны с работой российских военных".

В последнее время взрывы в Белгороде и районе раздаются почти каждый день.

В воскресенье, 12 мая, в Белгороде после взрыва неизвестного происхождения обрушилась часть 9-этажного жилого дома. По последним данным, погибли 15 человек, 17 удалось спасти из-под завалов. OSINT-аналитики предполагают, что здание могли взорвать изнутри. Местные власти традиционно обвинили Украину.

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