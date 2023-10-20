Російські втрати справді вражають, саме такі й потрібні, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського .

"Нарада з військовими. Головком Валерій Залужний, керівник Генштабу Сергій Шаптала, командувачі: ОСУВ "Одеса" - Андрій Гнатов і командувач морської піхоти Юрій Содоль, керівник Держприкордонслужби генерал Сергій Дейнеко", - йдеться у заяві.

За словами президента, вона пройшла в особливому форматі та вузькому колі. Обговорювались ситуації в Херсоні та області, загалом обстановку на півдні України та в Донецькій області - насамперед в Авдіївці.

"Дякую всім нашим хлопцям, які потужно тримають оборону і день за днем знищують окупанта. У ці дні російські втрати дійсно вражають, і саме такі втрати окупанта потрібні Україні", - додав президент.

Зеленський додав, що вони також обговорили Куп'янський напрямок в Харківській області.

РФ намагається вести наступ і зазнає великих втрат

Минулого тижня російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Росіяни активно обстрілюють місто та сусідні населені пункти. Крім того, після відносного затишшя окупанти від вчора знову посилили спроби оточити місто. При цьому в Авдіївці продовжують залишатися мирні жителі.

За даними Генштабу, Сили оборони України ліквідували минулої доби ще 1380 російських окупантів, таким чином загальні втрати військ РФ з початку повномасштабного вторгнення в живій силі склали близько 292 060 солдатів. Також бійці ЗСУ знищили додатково 55 танка та 120 ББМ противника.

Найбільших втрат російські війська зазнають на Таврійському напрямку. Там за минулу добу ЗСУ знищили 1051 окупанта та 143 одиниці військової техніки ворога.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив зростання втрат у російських військ на фронті.