Понад тисячу окупантів та 143 одиниці техніки: втрати РФ на Таврійському напрямку за добу

Українські бійці на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат російським загарбникам. Зокрема, за минулу добу ЗСУ знищили 1051 окупанта та 143 одиниці військової техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Загалом на цьому напрямку ворог завдав 1 ракетного та 18 авіаційних ударів, провів 43 бойових зіткнення та здійснив 859 артобстрілів.

На Авдіївському напрямку армія РФ поновила наступальні дії та не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат. У Донецькій області повністю знищено, зокрема, 29 танків та 72 бронемашини російських окупантів.

Також безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Степового та Сєверного Донецької області.

Штурмові дії за підтримки авіації в районі Мар’їнки для ворога теж завершились провалом - відбито 16 атак противника.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах Золотої Ниви та Старомайорського.

На Запорізькому напрямку наші захисники не допустили втрат позицій в районі Вербового у Запорізькій області.

Триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку та виснаження ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Втрати ворога

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1500 вогневих завдань.

Загальні втрати ворога склали 1051 особу, два окупанти потрапили в полон.

Також українські бійці знищили 143 одиниці військової техніки росіян, зокрема:

31 танк;

74 ББМ;

6 артилерійських систем;

3 РСЗВ;

18 БПЛА;

10 одиниць автомобільної техніки.

Окрім того, було знищено склад боєприпасів ворога. Ще 63 одиниці військової техніки окупантів пошкоджено, зокрема, 20 танків.

Ситуація на фронті 20 жовтня

За даними Генштабу, минулої доби сталося 90 бойових зіткнень на фронтах. Військові ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам збитків у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські війська досягли успіху під Кліщіївкою, Андріївкою та Курдюмівкою, а також просунулися вглиб російської оборонної лінії у напрямку Досвідченого.

Також відтіснили російські війська з позицій поблизу Вербового та просунулися на 1,5-1,6 км углиб російських оборонних рубежів на невстановленій ділянці фронту Роботиного.

Сили оборони України ліквідували минулої доби ще 1380 російських окупантів, таким чином загальні втрати військ РФ з початку повномасштабного вторгнення в живій силі склали близько 292060 солдатів. Також бійці ЗСУ знищили додатково 55 танка та 120 ББМ противника.