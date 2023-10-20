Ще майже 1400 окупантів, 55 танків та 120 ББМ. Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ

Сили оборони України ліквідували минулої доби ще 1380 російських окупантів, таким чином загальні втрати військ РФ з початку повномасштабного вторгнення в живій силі склали близько 292060 солдатів. Також бійці ЗСУ знищили додатково 55 танка та 120 ББМ противника.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 20.10.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 292060 (+1380) осіб ліквідовано,

танків - 047 (+55) од.,

бойових броньованих машин - 9557 (+120) од.,

артилерійських систем - 7012 (+29) од.,

РСЗВ - 822 (+4) од.,

засоби ППО - 548 од.,

літаків - 320 од.,

вертольотів - 324 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5326 (+8) од.,

крилаті ракети - 1535 (+1) од.,

кораблі/катери - 20 од.,

підводні човни - 1 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9370 (+33) од.,

спеціальна техніка – 985 од.

Ситуація на фронті 20 жовтня

Як йдеться в ранковому зведенні Генштабу, минулої доби сталося 90 бойових зіткнень на фронтах. Військові ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам збитків у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками знищено 4 розвідувальні БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Крім того, підрозділи ракетних військ ЗСУ уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А “Солнцепек” та 13 артилерійських засобів противника.