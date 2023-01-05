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Російські військові знову обстріляли ТЕС ДТЕК: що відомо

Фото: російські військові знову обстріляли ТЕС ДТЕК (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Росія знову атакувала одне з енергетичних підприємств "ДТЕК Енерго", постраждалих немає. Обстріл стався вчора, 5 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у четвер, 5 січня.

"Внаслідок обстрілу було суттєво пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби компанії, задля безпеки на об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники.

Енергетики додають, що за останні місяці підприємства "ДТЕК Енерго" були атаковані вже 24 рази. Внаслідок чого 26 енергетиків були поранені, 3 загинули.

Нагадаємо, у вівторок, 3 січня, Краматорськ знову опинився під обстрілом окупантів. Був поранений енергетик, що як раз ремонтував пошкоджену мережу.

Зазначимо, російські війська 23 грудня обстріляли один з енергетичних об'єктів ДТЕК, станція припинила генерацію електроенергії.

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ДТЕК