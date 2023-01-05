Російські військові знову обстріляли ТЕС ДТЕК: що відомо

Росія знову атакувала одне з енергетичних підприємств "ДТЕК Енерго", постраждалих немає. Обстріл стався вчора, 5 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у четвер, 5 січня.

Енергетики додають, що за останні місяці підприємства "ДТЕК Енерго" були атаковані вже 24 рази. Внаслідок чого 26 енергетиків були поранені, 3 загинули.

За даними прес-служби компанії, задля безпеки на об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники.

"Внаслідок обстрілу було суттєво пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 3 січня, Краматорськ знову опинився під обстрілом окупантів. Був поранений енергетик, що як раз ремонтував пошкоджену мережу.

Зазначимо, російські війська 23 грудня обстріляли один з енергетичних об'єктів ДТЕК, станція припинила генерацію електроенергії.

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