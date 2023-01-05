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Российские военные снова обстреляли ТЭС ДТЭК: что известно

Фото: российские военные снова обстреляли ТЭС ДТЭК (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Россия снова атаковала одно из энергетических предприятий "ДТЭК Энерго", пострадавших нет. Обстрел произошел вчера, 5 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК в четверг, 5 января.

"В результате обстрела было существенно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы компании, по безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники.

Энергетики добавляют, что за последние месяцы предприятия "ДТЭК Энерго" были атакованы уже 24 раза. В результате чего 26 энергетиков были ранены, 3 погибли.

Напомним, во вторник, 3 января, Краматорск снова оказался под обстрелом оккупантов. Был ранен энергетик, который как раз ремонтировал поврежденную сеть.

Отметим, российские войска 23 декабря обстреляли один из энергетических объектов ДТЭК, станция прекратила генерацию электроэнергии.

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ДТЭК