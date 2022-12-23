ua ru
Пт, 23 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти обстріляли енергетичний об'єкт ДТЕК, станція припинила роботу

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 23 грудня 2022 21:55
Окупанти обстріляли енергетичний об'єкт ДТЕК, станція припинила роботу Фото: окупанти обстріляли енергетичний об'єкт ДПЕК (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні, 23 грудня, обстріляли один із енергетичних об'єктів ДТЕК, станція припинила генерацію електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

Повідомляється, що окупанти інтенсивно обстріляли одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго, внаслідок чого було пошкоджено обладнання, і станція припинила виробництво електроенергії.

На жаль, через атаку загинув працівник підприємства, а ще одна людина була поранена. Це вже 21-а терористична атака РФ на енергетичні об'єкти ДТЕК. Коли обстріл закінчиться, енергетики почнуть відновлювати роботу обладнання.

Нагадаємо, що в компанії ДТЕК показали пошкоджений об'єкт енергетики, який зазнав ракетної атаки російських військ 16 грудня.

Також повідомлялося, що для відновлення генерації в Україні після ворожих ракетних ударів по енергетиці необхідно два-три тижні. І це за умови, що не буде нових обстрілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК ракетный удар Вторгнення Росії до України
NEWS
Дефіцит зменшується. В "Укренерго" оцінили стан енергосистеми в країні
Дефіцит зменшується. В "Укренерго" оцінили стан енергосистеми в країні
DAILY
Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація