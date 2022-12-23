Окупанти обстріляли енергетичний об'єкт ДТЕК, станція припинила роботу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

На жаль, через атаку загинув працівник підприємства, а ще одна людина була поранена. Це вже 21-а терористична атака РФ на енергетичні об'єкти ДТЕК. Коли обстріл закінчиться, енергетики почнуть відновлювати роботу обладнання.

Повідомляється, що окупанти інтенсивно обстріляли одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго, внаслідок чого було пошкоджено обладнання, і станція припинила виробництво електроенергії.

Нагадаємо, що в компанії ДТЕК показали пошкоджений об'єкт енергетики, який зазнав ракетної атаки російських військ 16 грудня.

Також повідомлялося, що для відновлення генерації в Україні після ворожих ракетних ударів по енергетиці необхідно два-три тижні. І це за умови, що не буде нових обстрілів.

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