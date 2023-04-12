Російські військові збільшили кількість ракет "Калібр" у Чорному морі
Корабельне угруповання російських військових у Чорному морі сягає чотирьох кораблів, з них два ракетоносії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Зазначимо, що на бойовому чергуванні РФ у Чорному морі перебуває два носії крилатих ракет, спорядження яких може сягати 12 "Калібрів".
Окрім того, в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Тим часом у Середземному морі росіяни збільшили корабельне угруповання за рахунок розгортання фрегату пр. 22350 "Адмірал Горшков" до 8 кораблів, з них 4 - носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 36 ракет.
Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначав, що росіяни можуть тримати кораблі на бойовому чергуванні в Чорному морі через страх перед контрнаступом ЗСУ.
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