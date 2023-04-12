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Російські військові збільшили кількість ракет "Калібр" у Чорному морі

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Середа 12 квітня 2023 11:04
Російські військові збільшили кількість ракет "Калібр" у Чорному морі Фото: російські військові збільшили кількість ракет "Калібр" у Чорному морі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Корабельне угруповання російських військових у Чорному морі сягає чотирьох кораблів, з них два ракетоносії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зазначимо, що на бойовому чергуванні РФ у Чорному морі перебуває два носії крилатих ракет, спорядження яких може сягати 12 "Калібрів".

Окрім того, в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Тим часом у Середземному морі росіяни збільшили корабельне угруповання за рахунок розгортання фрегату пр. 22350 "Адмірал Горшков" до 8 кораблів, з них 4 - носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 36 ракет.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначав, що росіяни можуть тримати кораблі на бойовому чергуванні в Чорному морі через страх перед контрнаступом ЗСУ.

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