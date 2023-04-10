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Не підготовка до атаки. Кім назвав причину чергування кораблів РФ в Чорному морі

Новость на русском →
Чорне море, Понеділок 10 квітня 2023 12:51
Не підготовка до атаки. Кім назвав причину чергування кораблів РФ в Чорному морі Фото: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська тримають кораблі на бойовому чергуванні в Чорному морі не через підготовку до атаки. Це більше може свідчити про страх окупантів перед українським контрнаступом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма в ефірі телемарафону.

"На мою думку, те, що зараз відбувається, то вони (кораблі РФ - ред.) чергують не через те, що готуються до атаки. Вони бояться українського контрнаступу та ударів ЗСУ через їх ефективність", - вважає Кім.

Він також зазначив, що наразі окупанти частину флоту вивели з-під можливого удару, а частину залишили на чергуванні в морі.

Скільки кораблів Росія тримає в Чорному морі

Зазначимо, що війська РФ постійно маневрують кораблями в Чорному морі, то заводять їх у пункти базування, то знову виводять на бойове чергування.

Нагадаємо, що станом на сьогодні в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться чотири ворожі кораблі, з них один носій "Калібрів", загальний зал підготовлених до пуску ракет становить 4 одиниці.

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