ua ru
Ср, 12 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российские военные увеличили количество ракет "Калибр" в Черном море

Новина українською →
Среда 12 апреля 2023 11:04
Российские военные увеличили количество ракет "Калибр" в Черном море Фото: российские военные увеличили количество ракет "Калибр" в Черном море (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Корабельная группировка российских военных в Черном море достигает четырех кораблей, из них два ракетоносителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Отметим, что на боевом дежурстве РФ в Черном море находятся два носителя крылатых ракет, снаряжение которых может достигать 12 "Калибров".

Кроме того, в Азовском море находится один вражеский корабль.

Между тем в Средиземном море россияне увеличили корабельную группировку за счет развертывания фрегата пр. 22350 "Адмирал Горшков" до 8 кораблей, из них 4 - носители крылатых ракет "Калибр", общий залп до 36 ракет.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким отмечал, что россияне могут держать корабли на боевом дежурстве в Черном море из-за страха перед контрнаступлением ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
чорное море Генштаб ВСУ
NEWS
Комендантский час на Пасху: какие ограничения будут в областях
Комендантский час на Пасху: какие ограничения будут в областях
DAILY
Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно