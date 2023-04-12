Российские военные увеличили количество ракет "Калибр" в Черном море

Корабельная группировка российских военных в Черном море достигает четырех кораблей, из них два ракетоносителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Отметим, что на боевом дежурстве РФ в Черном море находятся два носителя крылатых ракет, снаряжение которых может достигать 12 "Калибров".

Кроме того, в Азовском море находится один вражеский корабль.

Между тем в Средиземном море россияне увеличили корабельную группировку за счет развертывания фрегата пр. 22350 "Адмирал Горшков" до 8 кораблей, из них 4 - носители крылатых ракет "Калибр", общий залп до 36 ракет.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким отмечал, что россияне могут держать корабли на боевом дежурстве в Черном море из-за страха перед контрнаступлением ВСУ.

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