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Російські військові вранці знову обстріляли будівлю адміністрації у Херсоні

Фото: російські військові вранці знову обстріляли будівлю адміністрації у Херсоні (ілюстрація/t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 12 лютого, російська армія завдала чергового удару по будівлі адміністрації у Херсоні. До цього в місті лунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Сьогодні зранку ворог вкотре завдав удар по будівлі обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

На щастя, потерпілих серед мешканців Херсона немає.

Оновлено 11.29. Як пише suspilne.media, снаряд влучив біля будівлі облдержадміністрації. Вибуховою хвилею вибило вікна. Також зачепило і будівлю суду, яка розташована поряд.

Нагадаємо, у неділю, 12 лютого, у Херсоні повідомляли про вибухи. У регіоні повітряну тривогу не було оголошено.

Додамо, за минулу добу, 11 лютого, російські військові обстріляли Херсон 11 разів. Під ударом опинилися житлові будинки в мікрорайоні "Острів".

Зазначимо, будівлю адміністрації в Херсоні окупанти вже обстрілювали мінімум двічі. Так, 15 грудня окупанти вдарили центром Херсона поблизу будівлі Херсонської ОВА. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше двоє людей. Також окупанти атакували будівлю і 19 грудня.

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