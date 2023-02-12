У Херсоні зранку чути вибухи

Фото: у Херсоні повідомляють про вибухи 12 лютого (ілюстрація/GettyImages)

У неділю, 12 лютого, у Херсоні повідомляють про вибухи. У регіоні повітряну тривогу не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні. Як повідомлялось, за минулу добу, 11 лютого, російські військові обстріляли Херсон 11 разів. Під ударом опинилися житлові будинки в мікрорайоні "Острів". Нагадаємо, вранці 11 лютого, в Херсоні прогримів потужний вибух, після чого пожежа почалася в одному з приватних будинків.