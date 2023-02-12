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У Херсоні зранку чути вибухи

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Херсон, Неділя 12 лютого 2023 09:51
У Херсоні зранку чути вибухи Фото: у Херсоні повідомляють про вибухи 12 лютого (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 12 лютого, у Херсоні повідомляють про вибухи. У регіоні повітряну тривогу не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, за минулу добу, 11 лютого, російські військові обстріляли Херсон 11 разів. Під ударом опинилися житлові будинки в мікрорайоні "Острів".

Нагадаємо, вранці 11 лютого, в Херсоні прогримів потужний вибух, після чого пожежа почалася в одному з приватних будинків.

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Херсон вибухи
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