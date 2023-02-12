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Обстріли Херсона за добу: окупанти найбільше атакували мікрорайон "Острів"

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Херсон, Неділя 12 лютого 2023 09:12
Обстріли Херсона за добу: окупанти найбільше атакували мікрорайон "Острів" Фото: окупанти найбільше атакували мікрорайон "Острів" у Херсоні (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За минулу добу, 11 лютого, російські військові обстріляли Херсон 11 разів. Під ударом опинилися житлові будинки в мікрорайоні "Острів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Херсон російська армія обстрілювала 11 разів – найбільше від обстрілів потерпав мікрорайон "Острів". У місті ворожими снарядами пошкоджено житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

Загалом російські загарбники 49 разів обстріляли територію Херсонської області. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, а також завдали ракетний удар.

"Минулої доби в Херсонській області через російські обстріли поранення дістала одна людина", - додали в ОВА.

Як повідомлялось, вранці 11 лютого, в Херсоні прогримів потужний вибух, після чого пожежа почалася в одному з приватних будинків.

За даними на ранок 11 лютого, російські війська 63 рази атакували Херсон і область. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та будівлю залізничного вокзалу, також є поранені.

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