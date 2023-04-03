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Російські військові обстріляли медзаклад у Херсоні (відео)

Ілюстративне фото: російські військові обстріляли медзаклад у Херсоні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові обстріляли медичний заклад у Херсоні пообіді в понеділок, 3 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Внаслідок російського обстрілу було пошкоджено паркан навколо лікарні, також понад 20 вікон залишилися без скла.

"Наразі у закладі лікуються понад дві сотні пацієнтів та працюють 100 фахівців. На щастя, не було прямого влучання у будівлю, де перебувають люди, тому постраждалих немає", - повідомляють в ОВА.

Нагадаємо, 1 квітня росіяни 60 разів обстріляли Херсонську область, внаслідок чого одна особа загинула.

Окрім того, окупанти пошкодили об’єкт критичної інфраструктури у Бериславі.

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