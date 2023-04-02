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Росіяни пошкодили об'єкт критичної інфраструктури у Херсонській області, - РВА

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Неділя 02 квітня 2023 00:49
Росіяни пошкодили об'єкт критичної інфраструктури у Херсонській області, - РВА Фото: Росіяни пошкодили об'єкт критичної інфраструктури у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські загарбники 1 квітня обстріляли з артилерії Бериславський район Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Бериславської РВА Володимира Літвінова.

Посадовець вказав, що ворог атакував житлові будинки.

"Також окупанти пошкодили об’єкт критичної інфраструктури, через що декілька населених пунктів тимчасово залишилися без світла", - зазначив Літвінов.

За словами глави РВА, через удари противника по Бериславу поранення зазнала одна людина.

Окрім цього, росіяни обстріляли Тягинку - постраждала одна людина. Чоловіка доставили до лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що 31 березня окупанти обстріляли територію Херсонської області більше півсотні разів.

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