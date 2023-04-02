Росіяни пошкодили об'єкт критичної інфраструктури у Херсонській області, - РВА
Російські загарбники 1 квітня обстріляли з артилерії Бериславський район Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Бериславської РВА Володимира Літвінова.
Посадовець вказав, що ворог атакував житлові будинки.
"Також окупанти пошкодили об’єкт критичної інфраструктури, через що декілька населених пунктів тимчасово залишилися без світла", - зазначив Літвінов.
За словами глави РВА, через удари противника по Бериславу поранення зазнала одна людина.
Окрім цього, росіяни обстріляли Тягинку - постраждала одна людина. Чоловіка доставили до лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, що 31 березня окупанти обстріляли територію Херсонської області більше півсотні разів.
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