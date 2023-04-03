Российские военные обстреляли медучреждение в Херсоне (видео)

В результате российских обстрелов был поврежден забор вокруг больницы, также более 20 окон остались без стекла.

"Сейчас в заведении лечатся более двухсот пациентов и работают 100 специалистов. К счастью, не было прямого попадания в здание, где находятся люди, поэтому пострадавших нет", - сообщают в ОВА.

Напомним, 1 апреля россияне 60 раз обстреляли Херсонскую область, в результате чего один человек погиб.

Кроме того, оккупанты повредили объект критической инфраструктуры в Бериславе.

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