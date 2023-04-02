Армія РФ 60 разів обстріляла Херсонську область: є жертва та поранені

Російські війська за минулу добу близько 60 разів обстріляли Херсонську область. Внаслідок ударів ворога одна особа загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

Окупанти вчора випустили по Херсонській області 290 снарядів. Російська армія застосувала авіацію, "Гради" та артилерію.

Херсон потрапив під обстріл 6 разів. Близько 26 російських снарядів влучили у житлові квартали. Внаслідок атак пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки.

Через російські атаки одна людина загинула. Ще двоє жителів Херсонської області отримали поранення.

Нагадаємо, вчора ввечері у Херсоні пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі припускали, що окупанти обстрілюють місто.

Також 1 квітня окупанти обстріляли з артилерії Бериславський район Херсонської області. Внаслідок атаки пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури.

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