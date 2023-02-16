ua ru
Чт, 16 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російські військові з мінометів обстріляли прикордоння Сумської області

Новость на русском →
Сумська область, Четвер 16 лютого 2023 15:40
Російські військові з мінометів обстріляли прикордоння Сумської області Фото: Російські військові з мінометів обстріляли прикордоння Сумської області (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 16 лютого, російські окупанти атакували прикордоння Сумської області з мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку оперативного командування "Північ".

"Російська армія продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 13:20 до 13:35 повідомили про 10 "приходів", ймовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Партизанське.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в командуванні.

Нагадаємо, що російські військові за добу 15 лютого понад 30 разів обстріляли населені пункти Сумської області.

Російські окупанти позавчора, 14 лютого, обстріляли три громади Сумської області. Для атак вони використовували дрони, міномети та гранатомети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сумська область Війна в Україні
NEWS
Європарламент ухвалив резолюцію до річниці російського вторгнення в Україну
Європарламент ухвалив резолюцію до річниці російського вторгнення в Україну
DAILY
Гаряча "сіра" зона. Як ЗСУ відбивають ворожі штурми біля Лиману
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Гаряча "сіра" зона. Як ЗСУ відбивають ворожі штурми біля Лиману