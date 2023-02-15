Росіяни за добу понад 30 разів обстріляли Сумську область

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сумської ОВА.

Від обстрілів окупантів постраждали чотири громади області. Окрім цього було зафіксовано скидання з БПЛА одного вибухового пристрою.

Так, в Міропільській громаді зафіксовано 10 прильотів. Ймовірно, обстріл здійснювали з міномету. О 14:45 з квадрокоптеру було скинуто вибуховий предмет у Краснопільській громаді.

"Білопільська громада: був мінометний обстріл села Атинське - 14 прильотів. Новослобідська громада: теж росіяни били ймовірно з мінометів - 8 прильотів", - сказано в повідомленні.