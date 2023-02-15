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Росіяни за добу понад 30 разів обстріляли Сумську область

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Сумська область, Середа 15 лютого 2023 21:31
Росіяни за добу понад 30 разів обстріляли Сумську область Фото: росіяни за добу понад 30 разів обстріляли Сумську область (facebook.com/mod_mil.rus)
Автор: Наталія Кава

Російські військові за добу 15 лютого понад 30 разів обстріляли населені пункти Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сумської ОВА.

Від обстрілів окупантів постраждали чотири громади області. Окрім цього було зафіксовано скидання з БПЛА одного вибухового пристрою.

Так, в Міропільській громаді зафіксовано 10 прильотів. Ймовірно, обстріл здійснювали з міномету. О 14:45 з квадрокоптеру було скинуто вибуховий предмет у Краснопільській громаді.

"Білопільська громада: був мінометний обстріл села Атинське - 14 прильотів. Новослобідська громада: теж росіяни били ймовірно з мінометів - 8 прильотів", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Херсоні росіяни двічі за день обстріляли медичний заклад.

Також ми писали, що в Бериславі Херсонської області окупанти вдарили по станції медичної допомоги, є поранений.

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