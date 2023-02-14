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Окупанти сьогодні били по Сумській області за допомогою дронів та мінометів

Новость на русском →
Суми, Вівторок 14 лютого 2023 21:59
Окупанти сьогодні били по Сумській області за допомогою дронів та мінометів Ілюстративне фото: окупанти сьогодні били по Сумській області за допомогою дронів та мінометів (facebook.com/mod mil ukr)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 14 лютого, обстріляли три громади Сумської області. Для атак вони використовували дрони, міномети та гранатомети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА в Telegram.

Як зазначає відомство, під обстрілом окупантів сьогодні перебувала Юнаківська громада. Там зранку зафіксували мінометний обстріл, було чотири "прильоти". Також росіяни з дронів скинули кілька вибухових пристроїв.

По Білопільській громаді росіяни вдарили з гранатомета - там було 28 "прильотів".

Середино-Будську громаду окупанти обстріляли з мінометів - два "прильоти".

В ОВА наголошують, що в результаті атак окупантів жертв та руйнувань немає.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Херсоні росіяни двічі за день обстріляли медичний заклад.

Також ми писали, що в Бериславі Херсонської області окупанти вдарили по станції медичної допомоги, є поранений.

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