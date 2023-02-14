Окупанти сьогодні били по Сумській області за допомогою дронів та мінометів

Російські окупанти сьогодні, 14 лютого, обстріляли три громади Сумської області. Для атак вони використовували дрони, міномети та гранатомети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА в Telegram .

Як зазначає відомство, під обстрілом окупантів сьогодні перебувала Юнаківська громада. Там зранку зафіксували мінометний обстріл, було чотири "прильоти". Також росіяни з дронів скинули кілька вибухових пристроїв.

По Білопільській громаді росіяни вдарили з гранатомета - там було 28 "прильотів".

Середино-Будську громаду окупанти обстріляли з мінометів - два "прильоти".

В ОВА наголошують, що в результаті атак окупантів жертв та руйнувань немає.