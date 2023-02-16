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Российские военные из минометов обстреляли приграничье Сумской области

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Сумская область, Четверг 16 февраля 2023 15:40
Российские военные из минометов обстреляли приграничье Сумской области Фото: Российские военные из минометов обстреляли приграничье Сумской области (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 16 февраля, российские оккупанты атаковали приграничье Сумской области из минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу оперативного командования "Север".

"Российская армия продолжает обстреливать приграничные населенные пункты Сумской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 13:20 до 13:35 сообщили о 10 "приходах", вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Партизанское.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.

Напомним, что российские военные в сутки 15 февраля более 30 раз обстреляли населенные пункты Сумской области.

Российские оккупанты позачера, 14 февраля, обстреляли три общины Сумской области. Для атак они использовали дроны, минометы и гранатометы.

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