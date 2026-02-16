Російські військові масово саботують накази: "АТЕШ" розповіли деталі нового скандалу

Обов'язковий перехід на "MAX"

У низці частин 2-ї загальновійськової армії в Донецькій області посилилося невдоволення рішенням про примусове встановлення державного месенджера "MAX".

За даними джерел, військовослужбовців зобов'язали до 18 лютого повністю перейти на нову платформу і відмовитися від використання інших сервісів зв'язку.

Це розпорядження викликало відкрите роздратування як серед рядового складу, так і серед частини офіцерів.

Причини опору

Військові вважають "MAX" програмним забезпеченням, що перебуває під повним контролем спецслужб, і побоюються можливих наслідків його використання.

На тлі нещодавніх перебоїв зі зв'язком і вимкнення Starlink у підрозділах виникли додаткові труднощі з управлінням і координацією.

За наявною інформацією, це призвело до втрат особового складу і втрати раніше утримуваних позицій, зокрема на Гуляйпільському напрямку.

Пошук обхідних рішень

В особистих розмовах військовослужбовці повідомляють, що купують окремі телефони для формального встановлення "MAX", продовжуючи при цьому використовувати інші месенджери для основної комунікації.

Частина командирів неофіційно закриває на це очі. Військові побоюються, що застосування держмесенджера може призвести до дисциплінарних або кримінальних наслідків, оскільки, на їхню думку, ведення бойових дій у суворій відповідності до чинних норм на практиці неможливе.