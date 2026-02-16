Російські військові масово саботують накази: "АТЕШ" розповіли деталі нового скандалу

У підрозділах російської армії фіксується внутрішній опір обов'язковому переходу на підконтрольний владі месенджер "MAX". Військовослужбовці намагаються знайти способи обійти вимогу командування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "АТЕШ".
Читайте також: "АТЕШ" знищили електровоз в Орлі: у росіян порушена логістика на Сумщині (відео)
У низці частин 2-ї загальновійськової армії в Донецькій області посилилося невдоволення рішенням про примусове встановлення державного месенджера "MAX".
За даними джерел, військовослужбовців зобов'язали до 18 лютого повністю перейти на нову платформу і відмовитися від використання інших сервісів зв'язку.
Це розпорядження викликало відкрите роздратування як серед рядового складу, так і серед частини офіцерів.
Військові вважають "MAX" програмним забезпеченням, що перебуває під повним контролем спецслужб, і побоюються можливих наслідків його використання.
На тлі нещодавніх перебоїв зі зв'язком і вимкнення Starlink у підрозділах виникли додаткові труднощі з управлінням і координацією.
За наявною інформацією, це призвело до втрат особового складу і втрати раніше утримуваних позицій, зокрема на Гуляйпільському напрямку.
В особистих розмовах військовослужбовці повідомляють, що купують окремі телефони для формального встановлення "MAX", продовжуючи при цьому використовувати інші месенджери для основної комунікації.
Частина командирів неофіційно закриває на це очі. Військові побоюються, що застосування держмесенджера може призвести до дисциплінарних або кримінальних наслідків, оскільки, на їхню думку, ведення бойових дій у суворій відповідності до чинних норм на практиці неможливе.
Нагадуємо, що представники руху "АТЕШ" повідомили, що в підрозділах збройних сил РФ масово виходять з ладу термінали Starlink, що призвело до збоїв у системі управління та координації. За їхніми даними, проблеми зі зв'язком спровокували дезорганізацію на окремих ділянках і зафіксовані випадки так званого "дружнього вогню".
Зазначимо, що українське підпілля з руху "АТЕШ" повідомило про виявлення нової військової інфраструктури російських сил у Запорізькій області. За їхньою інформацією, будівництво бази ведеться в селищі Мирне неподалік від Мелітополя, на тимчасово окупованій території регіону.