Российские военные массово саботируют приказы: "АТЕШ" рассказали детали нового скандала

В подразделениях российской армии фиксируется внутреннее сопротивление обязательному переходу на подконтрольный властям мессенджер "MAX". Военнослужащие пытаются найти способы обойти требование командования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "АТЕШ".
В ряде частей 2-й общевойсковой армии в Донецкой области усилилось недовольство решением о принудительной установке государственного мессенджера "MAX".
По данным источников, военнослужащих обязали до 18 февраля полностью перейти на новую платформу и отказаться от использования других сервисов связи.
Это распоряжение вызвало открытое раздражение как среди рядового состава, так и среди части офицеров.
Военные считают "MAX" программным обеспечением, находящимся под полным контролем спецслужб, и опасаются возможных последствий его использования.
На фоне недавних перебоев со связью и отключения Starlink в подразделениях возникли дополнительные трудности с управлением и координацией.
По имеющейся информации, это привело к потерям личного состава и утрате ранее удерживаемых позиций, в частности на Гуляйпольском направлении.
В личных разговорах военнослужащие сообщают, что приобретают отдельные телефоны для формальной установки "MAX", продолжая при этом использовать другие мессенджеры для основной коммуникации.
Часть командиров неофициально закрывает на это глаза. Военные опасаются, что применение госмессенджера может привести к дисциплинарным или уголовным последствиям, поскольку, по их мнению, ведение боевых действий в строгом соответствии с действующими нормами на практике невозможно.
Напоминаем, что представители движения "АТЕШ" сообщили, что в подразделениях вооруженных сил РФ массово выходят из строя терминалы Starlink, что привело к сбоям в системе управления и координации. По их данным, проблемы со связью спровоцировали дезорганизацию на отдельных участках и зафиксированные случаи так называемого "дружественного огня".
Отметим, что украинское подполье из движения "АТЕШ" сообщило о выявлении новой военной инфраструктуры российских сил в Запорожской области. По их информации, строительство базы ведется в поселке Мирное неподалеку от Мелитополя, на временно оккупированной территории региона.