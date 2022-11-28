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Російські військові атакували Пологівський район: є загиблий та поранені

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Україна, Понеділок 28 листопада 2022 21:50
Російські військові атакували Пологівський район: є загиблий та поранені Фото: Російські військові атакували Пологівський район (https://t.me/police_zp_news/1668)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові вчора атакували Пологівський район (Запорізька область). Внаслідок атаки загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Запорізької області та очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Війська РФ обстріляли територію Запорізького та Пологівського районів", - йдеться у повідомленні.

Поліція зазначає, що минулої ночі терористи випустили по території страусиної ферми дві ракети С-300, зруйновано нежитлові будівлі господарчого призначення. Ще 1 ракета влучила в земельну ділянку поряд із приватним сектором

"Жителі Оріхова також перебували під щільними обстрілами окупантів - зруйновані їх оселі", - додали правоохоронці.

Внаслідок атаки РФ поранення отримали троє цивільних, ще одна людина загинула. Поліція проводить розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що російські окупанти з високою ймовірністю можуть завдати повторних ударів по Запорізькій області.

Російські окупанти ввечері 24 листопада обстріляли передмістя Запоріжжя. Внаслідок атаки ворога ніхто не постраждав.

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