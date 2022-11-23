Ілюстративне фото: у Запорізькій ОВА попередили про можливість повторної ракетної атаки (Getty Images)

Російські окупанти з високою ймовірністю можуть завдати повторних ударів по Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха в Telegram.