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У Запорізькій ОВА попередили про можливість повторної ракетної атаки

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Запоріжжя, Середа 23 листопада 2022 19:57
У Запорізькій ОВА попередили про можливість повторної ракетної атаки Ілюстративне фото: у Запорізькій ОВА попередили про можливість повторної ракетної атаки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти з високою ймовірністю можуть завдати повторних ударів по Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха в Telegram.

"Друзі! Існує висока ймовірність повторної ракетної атаки противника. Зарядіть мобільні пристрої і знаходитесь поблизу укриттів. Тримайте напоготові тривожну валізку. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе і своїх близьких", - підкреслив Старух.

Також він зазначив, що всі глави громад мають забезпечити повноцінне функціонування "пунктів незламності".

Нагадаємо, 23 листопада російські окупанти здійснили масований обстріл України.

Внаслідок ворожих атак у низці регіонів було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

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