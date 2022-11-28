Российские военные атаковали Пологовский район: есть погибший и раненые

Российские военные вчера атаковали Пологовский район (Запорожская область). В результате атаки погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Запорожской области и руководителя Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Войска РФ обстреляли территорию Запорожского и Пологовского районов", - говорится в сообщении. Полиция отмечает, что минувшей ночью террористы выпустили по территории страусиной фермы две ракеты С-300, разрушены нежилые здания хозяйственного назначения. Еще 1 ракета попала в земельный участок рядом с частным сектором "Жители Орехова также находились под плотными обстрелами оккупантов - разрушены их дома", - добавили правоохранители. В результате атаки РФ ранения получили трое гражданских, еще один человек погиб. Полиция проводит расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.