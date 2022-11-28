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Российские военные атаковали Пологовский район: есть погибший и раненые

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Украина, Понедельник 28 ноября 2022 21:50
Российские военные атаковали Пологовский район: есть погибший и раненые Фото: Российские военные атаковали Пологовский район (https://t.me/police_zp_news/1668)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные вчера атаковали Пологовский район (Запорожская область). В результате атаки погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Запорожской области и руководителя Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Войска РФ обстреляли территорию Запорожского и Пологовского районов", - говорится в сообщении.

Полиция отмечает, что минувшей ночью террористы выпустили по территории страусиной фермы две ракеты С-300, разрушены нежилые здания хозяйственного назначения. Еще 1 ракета попала в земельный участок рядом с частным сектором

"Жители Орехова также находились под плотными обстрелами оккупантов - разрушены их дома", - добавили правоохранители.

В результате атаки РФ ранения получили трое гражданских, еще один человек погиб. Полиция проводит расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что российские оккупанты с высокой вероятностью могут нанести повторные удары по Запорожской области.

Российские оккупанты вечером 24 ноября обстреляли пригород Запорожья. В результате атаки врага никто не пострадал.

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