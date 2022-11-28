Российские военные атаковали Пологовский район: есть погибший и раненые
Российские военные вчера атаковали Пологовский район (Запорожская область). В результате атаки погиб один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Запорожской области и руководителя Запорожской ОВА Александра Старуха.
"Войска РФ обстреляли территорию Запорожского и Пологовского районов", - говорится в сообщении.
"Жители Орехова также находились под плотными обстрелами оккупантов - разрушены их дома", - добавили правоохранители.
В результате атаки РФ ранения получили трое гражданских, еще один человек погиб. Полиция проводит расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, что российские оккупанты с высокой вероятностью могут нанести повторные удары по Запорожской области.
Российские оккупанты вечером 24 ноября обстреляли пригород Запорожья. В результате атаки врага никто не пострадал.
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