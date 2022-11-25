Окупанти знову завдали удару по Запоріжжю: ракети влучили поруч з лікарнею
Фото: Російські окупанти обстріляли передмістя Запоріжжя (t.me/starukhofficial)
Російські окупанти ввечері 24 листопада обстріляли передмістя Запоріжжя. Внаслідок атаки ворога ніхто не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.
"На цей раз ракети влучили поруч з лікарнею", - розповів посадовець.
Від удару пошкоджень зазнала будівля - десятки вікон зруйновані. На щасть, жертв чи постраждалих немає.
"Все відбудуємо та зробимо краще! Головне бережіть себе та своїх близьких!" - наголосив Старух.
Росіяни обстріляли Запоріжжя / (t.me/starukhofficial)
Нагадаємо, 24 листопада в Запоріжжі пролунали звуки вибухів. У місті та області було оголошено повітряну тривогу.
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