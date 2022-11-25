Окупанти знову завдали удару по Запоріжжю: ракети влучили поруч з лікарнею

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"На цей раз ракети влучили поруч з лікарнею", - розповів посадовець.

Від удару пошкоджень зазнала будівля - десятки вікон зруйновані. На щасть, жертв чи постраждалих немає.

"Все відбудуємо та зробимо краще! Головне бережіть себе та своїх близьких!" - наголосив Старух.

Росіяни обстріляли Запоріжжя / (t.me/starukhofficial)