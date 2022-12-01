Російські військові з артилерії та мінометів обстріляли Сумську область
У четвер, 1 грудня, російські військові обстріляли населені пункти Сумської області. Загарбники атакували регіон з артилерії та мінометів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".
"Прикордоння Сумської області вчергове опинилося під вогнем артилерії, мінометів та гранатометів армії країни-агресора", - йдеться у повідомленні
В оперативному командуванні пояснили деталі обстрілів:
- З 11:18 до 11:29 повідомили про 50 приходів, імовірно з АГС, та 5 приходів, імовірно з міномета 82 мм, в районі н.п. Ходіне. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила;
- З 12:40 до 13:00 повідомили про 24 приходи, імовірно з САУ, в районі н.п. Нововасилівка. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила;
- З 12:20 до 13:18 повідомили про 46 приходів, імовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Вовківка. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
Нагадаємо, що у середу, 30 листопада, російські військові обстріляли Сумську область. Внаслідок атаки окупантів загинув підліток та пошкоджено дитячий садочок.
У Сумській області через обстріл російських окупантів у чотирьох громадах пошкоджено лінії електропередач. Через це понад 3 тисячі домогосподарств залишилися без електропостачання.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.