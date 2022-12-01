Российские военные из артиллерии и минометов обстреляли Сумскую область

В четверг 1 декабря российские военные обстреляли населенные пункты Сумской области. Захватчики атаковали регион по артиллерии и минометам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север" .

"Пограничье Сумской области в очередной раз оказались под огнем артиллерии, минометов и гранатометов армии страны-агрессора", - говорится в сообщении

Напомним, что в среду, 30 ноября, российские военные обстреляли Сумскую область. В результате атаки оккупантов погиб подросток и поврежден детский сад.

В Сумской области из-за обстрела российских оккупантов в четырех общинах повреждены линии электропередач. Из-за этого более 3 тысяч домохозяйств остались без электроснабжения.

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