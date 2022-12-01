Российские военные из артиллерии и минометов обстреляли Сумскую область
В четверг 1 декабря российские военные обстреляли населенные пункты Сумской области. Захватчики атаковали регион по артиллерии и минометам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".
"Пограничье Сумской области в очередной раз оказались под огнем артиллерии, минометов и гранатометов армии страны-агрессора", - говорится в сообщении
В оперативном командовании объяснили детали обстрелов:
- С 11:18 до 11:29 сообщили о 50 приходах, предположительно из АГС, и 5 приходах, предположительно из миномета 82 мм, в районе н.п. Ходино. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала;
- С 12:40 до 13:00 сообщили о 24 приходах, предположительно из САУ, в районе н.п. Нововасильевка. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала;
- С 12:20 до 13:18 сообщили о 46 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе н.п. Волковка. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
Напомним, что в среду, 30 ноября, российские военные обстреляли Сумскую область. В результате атаки оккупантов погиб подросток и поврежден детский сад.
В Сумской области из-за обстрела российских оккупантов в четырех общинах повреждены линии электропередач. Из-за этого более 3 тысяч домохозяйств остались без электроснабжения.
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