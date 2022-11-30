Росіяни обстріляли чотири громади у Сумській області: є загиблий та руйнування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Сьогодні російські війська випустили по прикордонню Сумської області 110 снарядів та мін. Через обстріли постраждали чотири громади в області:

По Краснопільській громаді ворог випустив 10 снарядів із САУ. Ніхто не постраждав;

Білопільська громада: росіяни обстріляли зі ствольної артилерії (35 "прильотів") міську лікарню. Загинув 15-річний хлопець. Дитина під час обстрілу не встигла кілька метрів добігти додому в укриття. Пошкоджено 4 відділення лікарні. Є руйнування перекриттів, даху. Посічені осколками 5-ть автівок, які були припарковані біля лікарні. Також пошкоджені 9 прилеглих будинків, електро та газові мережі. Ще по одному з прикордонних сіл громади вівся мінометний обстріл з території Росії. Було 15 "прильотів". Без руйнувань;

Середино-Будську громаду росіяни обстріляли з мінометів, ствольної артилерії, САУ. Було загалом 18 "прильотів". Без наслідків;

Есманьську громаду за день обстріляли чотири рази.

О 11.30 був мінометний обстріл (20 "приходів" 120 мм калібру).

Внаслідок чого пошкоджено 9 приватних житлових будинків та дитячий садок.

"Після 12:30 росіяни знову вдарили по прикордонню з артилерії (6 "прильотів"). І вже ближче до 17:00 ще 6 мін розірвалося на нашій території. У цих випадках - без пошкоджень", - додав Живицький.