Окупанти пошкодили електролінії у Сумській області: без світла залишилися тисячі жителів
У Сумській області через обстріл російських окупантів у чотирьох громадах пошкоджено лінії електропередач. Через це понад 3 тисячі домогосподарств залишилися без електропостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.
За його словами, в Ямпільській громаді 2676 абонентів без електропостачання, у Глухівській - сім, у Краснопільській - 649 та у Білопільській - 64.
"На місці пошкоджень працюють енергетики. Вони намагаються якнайшвидше повернути живлення", - зазначив Живицький.
Також, за його словами, ворог сьогодні, 29 листопада, обстріляв чотири громади у регіоні. У Новослобідській громаді зафіксували 29 "прильотів" з артилерії. Внаслідок атаки пошкоджено зерносклади, два трактори, три автомобілі, адмінбудівлю та ЛЕП.
У Ворожбянській громаді було 30 "прильотів". Пошкоджено 10 житлових будинків.
Краснопільську громаду окупанти обстрілювали з артилерії шість разів протягом дня. Там було пошкоджено легковий автомобіль.
У Дружбівській громаді також зафіксували "прильоти" з артилерії. Там пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та електромережі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 29 листопада російські війська зі ствольної артилерії обстріляли Ворожбянську громаду Сумської області, пошкоджено будинки мирних жителів.
Також ми писали, що російські війська 29 листопада обстріляли Новослобідську громаду Сумської області.
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