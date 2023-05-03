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Російські війська зранку обстріляли село на Херсонщині: загинув чоловік

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Херсон, Середа 03 травня 2023 10:20
Російські війська зранку обстріляли село на Херсонщині: загинув чоловік Фото: окупанти обстріляли село Токарівка Херсонської області 3 травня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку середи, 3 травня, російська армія вдарила по селу Токарівка Херсонської області. Одна людина загинула, перебуваючи на власному подвір'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Армія РФ вдарила по Токарівці Дарʼївської громади. Зранку росіяни гатили по житлових будинках", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, одна людина загинула. На подвірʼї власного будинку травми несумісні з життям отримав 47-річний чоловік.

"На місці працюють екстрені служби", - додали в ОВА.

Як повідомлялось, за минулу добу, 2 травня, росіяни 106 разів обстріляли Херсонську область. Через російську агресію четверо людей загинули, семеро, з них одна дитина, дістали поранення.

Зокрема, у вівторок, 2 травня, російські окупанти обстріляли Херсон та область - села Велетенське та Кізомис. Троє людей загинули, ще п'ятеро отримали поранення.

Також 2 травня ввечері російські окупанти кілька разів обстріляли Херсонську область. В результаті ворожих атак одна людина загинула, а ще одна - отримала поранення.

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