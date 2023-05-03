ua ru
Ср, 03 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российские войска с утра обстреляли село в Херсонской области: погиб мужчина

Новина українською →
Херсон, Среда 03 мая 2023 10:20
Российские войска с утра обстреляли село в Херсонской области: погиб мужчина Фото: оккупанты обстреляли село Токаревка Херсонской области 3 мая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в среду, 3 мая, российская армия ударила по селу Токаревка Херсонской области. Один человек погиб, находясь в собственном дворе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Армия РФ ударила по Токаревке Дарьевской общины. Утром россияне били по жилым домам", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, один человек погиб. Во дворе собственного дома травмы несовместимые с жизнью получил 47-летний мужчина.

"На месте работают экстренные службы", - добавили в ОВА.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 2 мая, россияне 106 раз обстреляли Херсонскую область. Из-за российской агрессии четыре человека погибли, семеро, из них один ребенок, получили ранения.

В частности, во вторник, 2 мая, российские оккупанты обстреляли Херсон и область - села Велетенское и Кизомыс. Три человека погибли, еще пятеро получили ранения.

Также 2 мая вечером российские кафиры несколько раз обстреляли Херсонскую область. В результате вражеских атак один человек погиб, а еще один - получил ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область
NEWS
Ночная атака дронами: Воздушные силы сбили 21 "Шахед"
Ночная атака дронами: Воздушные силы сбили 21 "Шахед"
DAILY
"Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных