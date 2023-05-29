Російські війська випустили по Києву та області більше десятка "Іскандерів"

За його словами, окупанти вдруге за добу здійснили ракетний удар по території України.

Вдруге атака трапилась близько 11:30. Ворог обстріляв Київ та регіон балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер".

"Загалом випущено 11 ракет - "Іскандер-М" та "Іскандер-К" з північного напрямку", - зазначив Залужний, додавши, що всі ракети були знищені.

Денна атака на Київ 29 травня

Вдень у Києві та частині регіонів України було оголошено повітряну тривогу. Були повідомлення про роботу ППО над столицею, що у Київській та Чернігівській областях. Ця атака стала 16-ою за рахунком з початку травня.

Під час неї РФ змінила тактику на денний обстріл, хоча останнім часом найчастіше атакувала саме вночі. Уламки збитих цілей було знайдено у кількох районах столиці. А в Київській області через атаку спалахнув житловий будинок. Детальніше про цей обстріл - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Для довідки

"Іскандер" - комплекси ракет Іскандер, Іскандер-М, Іскандер-К, Іскандер-Е. Вперше розробку, виготовлену під Москвою, представили в 1999 році. Вони знищують цілі на відстані до 500 км і є потужнішими, ніж ракети типу "Калібр" та можуть нести ядерні боєголовки.

Комплекс "Іскандер" (росЗМІ)

Росіяни не вперше б'ють "Іскандерами" по Україні. Буквально сьогодні цією ракетою вони обстріляли два села у Куп'янському районі Харківської області, 7 людей поранено. З минулих випадків - ймовірно "Іскандером" було атаковане військове містечко в Чернігівській області наприкінці грудня 2022 року.