Сім людей поранені під час обстрілу сіл під Куп'янськом: серед них - діти та вагітна

Окупанти обстріляли Ківшарівку та Глушківку Куп'янського району Харківської області. Для цього російська армія використала ракету "Іскандер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Обстріл Ківшарівки

Під час обстрілу "Іскандером" поранення отримали 6 людей - три жінки 73-х, 85-ти та 90 років.

"Крім того, постраждала вагітна жінка, підліток 14 років та 10-річна дитина", - додав він.

Також під час удару пошкоджено будівлю гуртожитку, 2 приватні будинки та газопровід.

Обстріл Глушківки

Також під обстрілом окупантів перебувало село Глушківка Куп'янського району. Тут осколкові поранення отримала 60-річна жінка.

Обстріли Куп'янського району

Села Куп'янського району Харківської області, зокрема Глушківка та Ковшарівка, із завидною періодичністю опиняються під російськими обстрілами, перебуваючи на лінії фронту.

Атаки відбуваються навіть попри те, що ЗСУ повністю звільнили місто Куп'янськ Харківської області, вибивши ворога з лівобережної частини міста у вересні 2022 року. Місто також страждає від обстрілів.