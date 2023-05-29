Российские войска выпустили по Киеву и области больше десятка "Искандеров"

По его словам, оккупанты вторично за сутки нанесли ракетный удар по территории Украины.

Второй раз атака произошла около 11:30. Враг обстрелял Киев и регион баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер".

"В общей сложности выпущено 11 ракет - "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления", - отметил Залужный, добавив, что все ракеты были уничтожены.

Дневная атака на Киев 29 мая

Днем в Киеве и части регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Были сообщения о работе ПВО над столицей, в Киевской и Черниговской областях. Эта атака стала 16-й по счету с начала мая.

Во время нее РФ изменила тактику на дневной обстрел, хотя в последнее время чаще атаковала именно ночью. Обломки сбитых целей были найдены в нескольких районах столицы. А в Киевской области из-за атаки загорелся жилой дом. Детальнее об этом обстреле - читайте в материале РБК-Украина.

Для справки

"Искандер" - комплексы ракет Искандер, Искандер-М, Искандер-К, Искандер-Е. Впервые разработку, изготовленную под Москвой представили в 1999 году. Они уничтожают цели на расстоянии до 500 км и являются более мощными, чем ракеты типа "Калибр" и могут нести ядерные боеголовки.

Комплекс "Искандер" (росСМИ)

Россияне не впервые бьют "Искандерами" по Украине. Буквально сегодня этой ракетой они обстреляли два села в Купянском районе Харьковской области, 7 людей ранены. Из прошлых случаев - вероятно "Искандером" был атакован военный городок в Черниговской области в конце декабря 2022 года.