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Російські війська вдарили по Запорізькій області: є жертви

Фото: російські війська вдарили по Запорізькій області (facebook.com/kpszsu)
Автор: Руслан Гаращенко

Вночі 17 листопада російські війська завдали ракетного удару по одному із населених пунктів Запорізької області. Ракети влучили в цивільні об'єкти, є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Запорізької ОВА Олександра Старуха в Telegram.

Оновлено 09:52. Кількість жертв зросла до чотирьох.

"Вільнянськ. Запорізька область. Через нічні обстріли росіянами зафіксовано пряме влучання в житлові будинки. В одному з них проживали 3 родини, всього близько 10 людей", - написав заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

За його словами, зараз рятувальники здійснюють рятувально-пошукові роботи для деблокування людей з-під завалів.

"Підтверджено 4 загиблих", - повідомив Тимошенко.

"Вночі росіяни знову завдали ракетного удару по одному з населених пунктів у Вільнянському районі. Внаслідок влучення трьох ракет зруйновано цивільні споруди. Зокрема, зруйновано двоповерховий житловий будинок", - написав Старух.

За словами Старуха, під завалами опинилися люди. За попередніми даними, двоє із них загинули.

Фото: наслідки обстрілу Запорізької області (t.me/starukhofficial)

Нагадаємо, в Україні від самого ранку 17 листопада оголосили масштабну повітряну тривогу. Станом на 9:30 усі області, окрім Криму, "червоні".

Масовані удари завдаються по всій території України. Вибухи пролунали у Дніпрі, Черкаській та Київській областях. Також відомо про влучення в об'єкт інфраструктури в Одеській області.

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