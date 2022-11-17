Российские войска ударили по Запорожской области: есть жертвы

Ночью 17 ноября российские войска нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов Запорожской области. Ракеты попали в гражданские объекты, есть погибшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Запорожской ОВА Александра Старуха в Telegram.
Обновлено 09:52. Число жертв возросло до четырех.
"Вольнянск. Запорожская область. Через ночные обстрелы россиянами зафиксировано прямое попадание в жилые дома. В одном из них проживали 3 семьи, всего около 10 человек", - написал заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.
По его словам, сейчас спасатели осуществляют спасательно-поисковые работы по деблокированию людей из-под завалов.
"Подтверждено 4 погибших", - сообщил Тимошенко.
"Ночью россияне снова нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов в Вольнянском районе. В результате попадания трех ракет разрушены гражданские сооружения. В частности, разрушен двухэтажный жилой дом", - написал Старух.
По словам Старуха, под завалами оказались люди. По предварительным данным, двое из них погибли.
Фото: последствия обстрела Запорожской области (t.me/starukhofficial)
Напомним, в Украине с самого утра 17 ноября объявили масштабную воздушную тревогу. По состоянию на 9:30 все области, кроме Крыма, "красные".
Массированные удары наносятся по всей территории Украины. Взрывы прогремели в Днепре, Черкасской и Киевской областях. Также известно о попадании в объект инфраструктуры в Одесской области.
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