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У Київській області працює ППО

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Київська область, Четвер 17 листопада 2022 09:12
У Київській області працює ППО Фото: у Київській області працює ППО (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Київській області повідомляють про роботу сил ППО. Жителів закликали залишатися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської ОВА Олексія Кулебу в Telegram.

"Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. В області працює ППО. У жодному разі не фотографуйте місце прильоту та роботу ППО. Пам’ятайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. У Дніпрі та Черкаській області повідомляють про звуки вибухів.

Українців попереджають про можливі ракетні удари Росії і закликають перебувати в укриттях та бомбосховищах.

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