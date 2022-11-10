Російські війська все ще залишаються на правому березі біля Херсона, - Гуменюк

Очільник пресцентру нагадала про можливий обманний маневр росіян і зазначила, що Сили оборони знають про підступність ворога, відтак, готові до будь-якого розвитку подій.

"Ми ретельно спостерігаємо за тим, що відбувається в стані ворога на у Херсонській області, як вони змінюють свої позиції, для чого і до чого готуються. Можемо констатувати, що вони частково відводять свої озброєння і техніку, дійсно на лівому березі облаштовують рубежі оборони. Але й на правому березі вони ще є: і підрозділи, і рубежі оборони, і наявність зброї і техніки", - сказала Гуменюк.

Стосовно мінування ворогом міста Гуменюк зауважила, що це - стала практика окупантів, яку вони вже продемонстрували в різних регіонах України.

"Ми були готові до таких мінувань і з місцевим населенням проводилась відповідна робота на визволених територіях. Усвідомлюємо, що це може бути і тут. У нас є потужний зв'язок з силами спротиву, які працюють на тимчасово окупованій території. Тому ретельно збираємо інформацію про ті об'єкти і ділянки місцевості, які можуть бути під подібною загрозою. Намагаємось захистити життя наших підрозділів і всіх мирних жителів", - наголосила Гуменюк.