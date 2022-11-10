ua ru
Чт, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські військові увійшли до Милового Херсонської області

Новость на русском →
Четвер 10 листопада 2022 21:18
Українські військові увійшли до Милового Херсонської області Фото: ЗСУ увійшли до Милового Херсонської області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Підрозділи збройних сил України увійшли до села Милове Бериславського району Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook спецпідрозділу "Карлсон".

"Село Милове пройдено. Прямуємо в Новокаїри! Далі більше", - йдеться у повідомленні на сторінці підрозділу.

Село Милове розташоване на березі Дніпра за двадцять кілометрів на північ від Берислава. Новокаїри – це сусіднє село у південному напрямку. Українські військові увійшли до Милового Херсонської області

Раніше повідомляли, що українські військові встановили прапор у центрі села Качкарівка Бериславського району Херсонської області.

Крім того, раніше українські захисники повідомили про звільнення Снігурівки у Миколаївській області. Голова Миколаївської ОВ Віталій Кім зазначив, що Миколаїв уже почав готувати гуманітарну допомогу для населеного пункту.

Крім того, українські бійці змогли зайняти Василівку, Павлівку та Євгенівку Миколаївської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Херсонська область Вторгнення Росії до України
NEWS
ЗСУ просуваються по всьому фронту на півдні України: оновлена карта бойових дій
ЗСУ просуваються по всьому фронту на півдні України: оновлена карта бойових дій
DAILY
Перезавантаження Конгресу. Як пройшли вибори в США і чого чекати Україні від партії Трампа
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перезавантаження Конгресу. Як пройшли вибори в США і чого чекати Україні від партії Трампа