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ЗСУ просуваються по всьому фронту на півдні України: оновлена карта бойових дій

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Україна, Четвер 10 листопада 2022 18:13
ЗСУ просуваються по всьому фронту на півдні України: оновлена карта бойових дій Фото: ЗСУ просуваються по всьому фронту на півдні України (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські війська продовжують просуватися на півдні нашої країни. Під контроль ЗСУ переходять населені пункти Херсонської та Миколаївської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу війни DeepStateMAP.

Херсонська область

За даними карти бойових дій, українські бійці просунулися і зайшли в Олександрівку, Станіслав, Правдине, Солдатське, Миролюбівку, Грозове, Костромку, Щасливе, Степове, Чкалове, Вишневе.

ЗСУ просуваються по всьому фронту на півдні України: оновлена карта бойових дій

У так звану "сіру зону" перейшли Широка Балка, Дослідне, Молодецьке, Надеждівка, Знам'янка, Дмитренка, Костомарове, Чарівне, Красносільське, Максима Горького, Стариця, Нова Кубань, Кошара, Паришеве та Клапая.

Миколаївська область

ЗСУ змогли зайняти Василівку, Павлівку та Євгенівку.

ЗСУ просуваються по всьому фронту на півдні України: оновлена карта бойових дій

У так звану "сіру зону" перейшли Безіменне, Івано-Кепине, Юр'ївка, Афанасіївка, Нововасилівка та Тамарине.

На інших ділянках фронту поки без змін.

Нагадаємо, сьогодні українські захисники повідомили про звільнення Снігурівки та опублікували відповідне відео.

Також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ЗСУ з жовтня звільнили вже 41 населений пункт у Херсонській області.

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