ЗСУ просуваються по всьому фронту на півдні України: оновлена карта бойових дій

Фото: ЗСУ просуваються по всьому фронту на півдні України (GettyImages)

Українські війська продовжують просуватися на півдні нашої країни. Під контроль ЗСУ переходять населені пункти Херсонської та Миколаївської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу війни DeepStateMAP.